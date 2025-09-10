La Selección Chilena le bajó la cortina a lo que fue su actuación dentro de la Eliminatorias Sudamericanas, en la que el equipo de todos igualó sin goles ante la Selección de Uruguay por la última fecha en el Estadio Nacional.

Tras lo que fue este duelo, el delantero nacional Lucas Cepeda conversó con ESPN y desmenuzó lo que es el presente de Chile, en la que a pesar de haber quedado últimos en esta Eliminatoria, confía en que se formará un buen proceso para volver a luchar por cosas importantes.

“Terminar bien el año cada uno en sus clubes, se vendrán partidos amistosos, pero es el puntapié inicial para este proceso con una camada de jugadores jovenes que va a demostrar mucho, vamos a levantar al país, estoy seguro, vamos a colocar a la selección donde se merece”, parte señalando Cepeda.

En esa línea, el crack nacional deja en claro que todos deben trabajar por igual para formar parte de este proceso “paso a paso, con los pies sobre la tierra que aquí somos todos obreros, nadie acá ha conseguido nada y todos queremos comernos el mundo, pero hay que ir paso a paso, pero de la mano del profe que es de casa y nosotros, vamos a levantar a Chile lo más alto que merece”.

Cepeda pide la continuidad de Córdova

Finalmente, Cepeda manifestó su gran deseo de poder seguir contando con Nicolás Córdova en la banca de la Selección Chilena, en donde lo elogió por su gran trabajo en estos días y siente que es el hombre ideal para iniciar un neuvo proceso en ‘La Roja’, en la búsqueda de volver a posicionar a Chile en lo más alto.

Cepeda pide la continuidad de Córdova | Foto: Photosport

“Si me gustaría que siguiera, el profe conoce el medio, está en todas las selecciones juveniles, ahora le deseamos lo mejor a la sub 20, sub 15 y 17, que tienen competencias muy duras, ellos van a dar el puntapié inicial, que estoy seguro que les irá bien, se vienen mundiales y si les va bien, abre de nuevo y posicione a la selección en lo más alto, así que me encantaría que siguiera el profe, porque es de casa y tiene un hambre de colocar a Chile en lo más alto como nosotros”.

“Esperemos que se pueda quedar, no depende de nosotros, pero me gustaría y estoy seguro de que vamos a levantar a Chile y volver a posicionarlo en lo más alto”, cerró.