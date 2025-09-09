Lucas Cepeda quedó con una buena sensación por el partido que hizo la Selección Chilena en el 0-0 ante Uruguay en el Estadio Nacional, pero también reconoce la mala Eliminatoria.

“Deja sensaciones muy buenas porque creo que metimos en gran parte del partido en su arco a una potencia del mundo que es Uruguay, que está clasificada, no como nosotros que lamentablemente salimos últimos. Hay que reconocerlo”, expresó el extremo en diálogo con Chilevisión.

El jugador de Colo Colo deja en el pasado a la generación dorada y se hace cargo del momento junto a esta nueva camada de futbolistas: “Veníamos con la ilusión de que este tenía que ser nuestro comienzo con esta generación que si nos vemos las caras somos nosotros los que tenemos que levantar a Chile. Ya está, ya está la generación dorada. Nos dieron mucho y tenemos que revertir esta situación, que estamos mal como fútbol chileno”.

Cepeda piensa que puede revertir. “Creo que dejamos buenas sensaciones, ojalá que le gente se haya ido con una espinita de que esta generación puede dar mucho, puede levantar a Chile. Creo que nosotros lo sentimos así (…) Terminamos bien, podríamos haber terminado mejor, si hubiésemos ganado y concretado las ocasiones de gol, pero hay que seguir”.

Lucas Cepeda ya piensa en el otro proceso que se viene

El formado en Santiago Wanderers ya pone la mente en lo que se viene para el 2027 con el comienzo de las Eliminatorias al Mundial 2030 y la Copa América: “Se acabó esto. Ahora comienza un nuevo proceso, nueva Eliminatoria y hay que prepararse con todo para el primer paso que es la Copa América”.

Para el extremo este grupo nuevo de futbolistas está capacitado: “Hay que ir por todo, que esta generación va a dar mucho y va a levantar esto”.

También lamentó el tiempo sin ir una Copa del Mundo: “Estamos todos conscientes que llevamos 12 años que no clasificamos a un Mundial. Es lamentable. Chile tiene que estar en todos los mundiales, tenemos jugadores, tenemos materia prima para estarlo. El profe es el primero ambicioso que quiere levantar esto y nosotros de la mano de él vamos a levantar esto”.

Lucas Cepeda se mentaliza en lo próximo que viene. (Foto: Photosport)

Por último, espera que más futbolistas puedan ir a jugar al extranjero: “Hay que revertir esta situación, colocar la bandera de Chile en lo más alto de nuevo, para que nos miren de otra manera y podamos sacar jugadores al extranjero que eso se ve mucho para jugar bien, para concretar las ocasiones, todo eso. Ahora ya está, se acabó esto. A pensar en lo nuevo, que tenemos que rompernos el lomo para levantar esta situación y levantar a Chile”.