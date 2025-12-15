Deportes Concepción ya comenzó a planificar lo que será su regreso a la máxima categoría del fútbol chileno, luego de confirmar su esperado ascenso tras largos años fuera de Primera División. El ‘León de Collao’ no disputaba la serie de honor desde 2008 y ahora, con ese desafío por delante, la dirigencia penquista se mueve con cautela pero también con ambición.

Una de las primeras medidas del cuadro penquista fue ratificar a Patricio Almendra, entrenador nacional que tomó el mando del plantel en la recta final de la temporada tras la salida de Manuel Suárez. Su trabajo convenció a la dirigencia, que decidió darle continuidad al proceso pensando en la exigente campaña que se avecina.

Sebastián Sosa asoma como nuevo arquero de Deportes Concepción (Photo by Christian Petersen/Getty Images)

En paralelo, el Conce ya empezó a moverse en el mercado de fichajes. Ignacio Mesías se transformó en el primer refuerzo oficial, mientras que otros nombres como Matías Cavalleri y Martín Carreño siguen siendo opciones que la dirigencia evalúa para potenciar el plantel, especialmente en zona ofensiva.

Un golpe de experiencia para el arco lila

Sin embargo, las gestiones no se limitan solo al ataque. El ‘León de Collao’ también busca elevar el nivel en el arco, posición donde durante la última temporada contó con Nicolás Araya, Gastón Gómez y Joaquín Muñoz. En ese contexto, apareció un nombre que remecería el mercado.

Según información de Sabes Deportes, el cuadro lila estaría evaluando la posible llegada del arquero uruguayo Sebastián Sosa, experimentado guardameta que fue parte de la selección charrúa en el Mundial de Qatar 2022, compartiendo plantel con figuras como Edinson Cavani, Luis Suárez y Federico Valverde.

“La semana pasada hubo llamados de lado y lado entre Sebastián Sosa y la dirigencia de Deportes Concepción, que busca dar un golpe de timón como en antaño desde el arco en el mercado de pases”, detallaron desde la citada fuente.

Peñarol, Boca Juniors, Pachuca, Independiente, Vélez Sarsfield y Rosario Central son parte del extenso currículum del meta, quien podría convertirse en un verdadero bombazo de fichaje para el fútbol chileno.

DATOS CLAVE

Deportes Concepción ascendió a la máxima categoría del fútbol chileno, volviendo a Primera División desde 2008.

El club ratificó a Patricio Almendra como entrenador para la temporada 2026.