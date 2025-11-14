Es tendencia:
Argentina vs. Angola EN VIVO y ONLINE vía TyC Sports y Telefe por el Amistoso Internacional: alineaciones confirmadas

Desde las 13, la Albiceleste juega su último partido del año en Luanda ante el combinado africano. Minuto a minuto.

Argentina, de estreno

La Selección Argentina juega su primer partido con su nueva equipación, que será la misma que utilizará en la Copa del Mundo. Camiseta albiceleste, pantalón azul y medias azules.

Regalo de Messi al presidente de Angola

En la previa del partido, el capitán de la Selección Argentina le obsequia la camiseta número 10 a João Lourenço en el campo de juego.

El presidente de Angola ingresó al campo de juego

João Lourenço, presidente de Angola, ingresó al campo de juego del Estadio 11 de Novembro para saludar a los 22 jugadores y el equipo arbitral.

¡Equipos en cancha!

Los jugadores de Argentina y de Angola ya se encuentran en el campo de juego. En minutos, el pitazo inicial.

Formación de Angola

Así forma el combinado local: Marques, Buatu, Fredy, Gaspar, Modesto, Maestro, To Carneiro, Banza, Nzola, Luvumbo y Dala. DT: Patrice Beaumelle.

El banco de suplentes de Argentina

Esperarán su oportunidad en el banco Walter Benítez, Demian Talavera (sparring - arquero juvenil de San Lorenzo), Kevin Mac Allister, Valentín Barco, Marcos Senesi, Máximo Perrone, Emiliano Buendía, Nico Paz, Nicolás Otamendi, José López, Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni.

¡Formación de Argentina confirmada!

La Selección Argentina jugará con Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Nicolás Gonzalez; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Entrada en calor en marcha

Tanto los jugadores locales como los de Argentina ya se encuentran en el campo de juego haciendo los movimientos precompetitivos.

¡Sorpresa en la formación de Argentina!

Nicolás Tagliafico jugará de segundo marcador central, mientras que Nicolás González aparecerá como lateral izquierdo. En minutos se confirmará la alineación.

Comienza a llenarse el estadio

Los hinchas ya esperan por Argentina y Angola, que en minutos saldrán a entrar en calor.

¡La Selección ya está en el estadio!

La delegación de la Albiceleste ya se encuentra en el 11 de Novembro de Luanda para enfrentar a Angola. El recinto abrió sus puertas hace algunas horas y sus tribunas empiezan a llenarse. El combinado local arribó pocos minutos antes que los de Scaloni.

Enorme oportunidad para Gerónimo Rulli

El arquero de 33 años será titular y tendrá una nueva oportunidad en el arco de la Selección Argentina. Su última aparición fue en la doble fecha de octubre de 2024, en un empate 1-1 ante Venezuela y un 6-0 a Bolivia por las Eliminatorias.

Será el séptimo encuentro para el ex Estudiantes en la Albiceleste. Hasta el momento, recibió apenas 2 goles y tuvo 4 vallas invictas.

GERONIMO RULLI ARGENTINA

El estadio

Argentina enfrentará a Angola en el Estadio 11 de Novembro, que fue recientemente remodelado para este partido. El Gobierno aseguró que se invirtieron 37.300.000 de dólares para modernizarlo. Tiene una capacidad para 48.000 espectadores y las entradas costaban 1 dólar.

Dónde ver Argentina vs. Angola

El partido entre la Selección Argentina y Angola, a disputarse en el Estadio 11 de Novembro de Luanda, comenzará a las 13 y se podrá ver por la pantalla de Telefé y TyC Sports.

Probable formación de Argentina

A falta de algunas horas para el pitazo inicial, la Albiceleste formaría con Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Por Joaquín Alis

Argentina vs. Angola: minuto a minuto
joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

"Si llega una oferta de 15 palos, Boca lo larga a Zeballos, y se merece una oportunidad en Europa"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

