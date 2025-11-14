Argentina vs. Angola EN VIVO y ONLINE vía TyC Sports y Telefe por el Amistoso Internacional: alineaciones confirmadas

11:14hs Enorme oportunidad para Gerónimo Rulli

El arquero de 33 años será titular y tendrá una nueva oportunidad en el arco de la Selección Argentina. Su última aparición fue en la doble fecha de octubre de 2024, en un empate 1-1 ante Venezuela y un 6-0 a Bolivia por las Eliminatorias.

Será el séptimo encuentro para el ex Estudiantes en la Albiceleste. Hasta el momento, recibió apenas 2 goles y tuvo 4 vallas invictas.