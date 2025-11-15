Se acabó la espera y la Selección Chilena vivirá hoy día un nuevo amistoso internacional cuando tenga que enfrentar a Rusia en calidad de visitante, compromiso que será el primero de dos que tendrá Chile en el viejo continente.

La Roja llega con buenas sensaciones al duelo frente a los rusos, equipo que ha estado injustamente sancionado en los últimos años y ha estado privado de participar en competiciones como mundiales de fútbol y Eurocopa.

Nicolás Córdova sabe que Chile tiene que mostrar algo más y en esta ocasión se la jugará con Darío Osorio en el frente de ataque en desmedro de Gonzalo Tapia, quien fue titula en el último partido ante Perú.

Así las cosas, Chile espera seguir sumando experiencia y rodaje de cara a un 2026 que estará plagado de amistosos pero sin competencia oficial, ya que no se clasificó al Mundial de Norteamérica 2026.

Chile vs. Rusia: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre Chile y Rusia arranca a las 12 de la tarde de este sábado 15 de noviembre.

TV: ¿Cómo ver Chile vs. Rusia?

Chilevisión transmitirá el partido.

Internet: Así se podrá ver a Chile vs. Rusia

Vía online, la APP de Chilevisión lo dará, como así también el sitio oficial del canal.