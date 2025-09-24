La estadía de Marcelo Bielsa en la Selección Chilena dejó historias por montón. Una de ellas, quedó grabada en el inconsciente nacional por un motivo: le paró los carros de una particular manera a uno de sus regalones.

Durante mayo de 2010, en un encuentro amistoso ante Zambia en Calama, el DT perdió la paciencia por una jugada que pudo terminar en gol a favor del combinado africano.

¿Quién fue el responsable? Marco Estrada. El recordado volante nunca olvidará la frase que el entrenador le lanzó y que quedó grabada con letras doradas en la memoria chilena: “¡¿Qué carajo te crees?!“.

A más de 15 años de dicho acontecimiento, el retirado mundialista con La Roja (Sudáfrica 2010) destapó más detalles. Entregó sabrosos pormenores de dicho momento con el estratega argentino.

En conversación con Soy de Fierro, comentó: “Vienen encarando y (al rival) se le arranca la pelota y yo la quise levantar, pero no me di cuenta que calzaba como 50, puntea la pelota y casi fue gol“.

Luego, el campeón con Universidad de Chile y Montpellier de Francia, agregó: “Jarita (Gonzalo Jara) me decía ‘te llaman afuera’. Yo decía ‘no, ahí no más. Déjame mirar para allá”, porque la banca estaba allá“.

Marco Estrada recordó su episodio con Marcelo Bielsa en la Selección Chilena. (Getty)

Marcelo Bielsa le pidió disculpas a su regalón de la Selección Chilena

Finalmente, el zurdo confesó que Marcelo Bielsa le pidió disculpas por la actitud. A pesar de ello, ya estaba hecho: todos sus compañeros se rieron de la anecdótica situación.

“Al otro día él habló conmigo y me pidió disculpas, porque él no se había dado cuenta que había unos micrófonos que se los habían puesto al lado de la banca”, destacó.

“Después ya era el bullying todos los días. Eso debe estar en todos los grupos de WhatsApp“, concluyó.