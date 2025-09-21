La Selección Chilena Sub-20 tendrá la gran chance de jugar el Mundial de la categoría en casa. El debut será ante Nueva Zelanda, un rival que ya conoce, pues lo enfrentó en un encuentro amistoso en el estadio Bicentenario de La Florida, el cual terminó en triunfo por 2-1.

Sin embargo, ahora es una historia diferente, hay puntos en juego por la fecha 1 del Grupo A y entradas agotadas para el estreno de La Roja en el Estadio Nacional. Chile viene como la sexta mejor selección de Sudamérica, aquello por su participación en el sudamericano de la categoría, en la cual logró clasificar al hexagonal final.

La Roja mostró buenos pasajes, pero se cayó físicamente en la etapa final del torneo, en la cual sólo sumó un punto en sus últimos cinco partidos. Por su parte, Nueva Zelanda ganó el Campeonato Sub-20 de la OFC (Oceanía) derrotando por 1-0 a Fiyi en semifinales y 4-0 a Nueva Caledonia en la final.

Australia también estará en el Mundial, pero como campeón del torneo Sub-20 de la AFC (Asia) y en el grupo D.

La Roja debutará en un Nacional repleto ante Nueva Zelanda. (Foto: Photosport)

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Nueva Zelanda por el Mundial Sub-20?

Chile vs. Nueva Zelanda se medirán el sábado 27 de septiembre a las 20:00 (horario chileno) por la fecha 1 del Grupo A del Mundial Sub-20.

¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub-20?

El compromiso de Chile vs. Nueva Zelanda se podrá ver EN VIVO a través de las pantallas de Chilevisión. Además se emitirá por el sitio chilevision.cl y la APP MiCHV.

También existe la alternativa de verlo a través de DSports, que transmitirá todos los encuentros del certamen.