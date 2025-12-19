Universidad de Chile busca refuerzos en el mercado de fichajes. El cuadro estudiantil necesita sumar piezas de jerarquía para afrontar sus desafíos internacionales en 2026.

Es por eso que Marco Estrada le envió un potente consejo a la directiva azul: le pidió una incorporación con nombre y apellido. Quiere un anhelado retorno a la institución.

¿A quién desea? Sueña con la vuelta de Eduardo Vargas. Así lo indicó en una actividad vinculada al conjunto universitario, entregando las razones para expresar dicha postura.

“Todos sabemos que es hincha de la U, que antes de ir a Audax debió llegar a la U, pero sabemos que ahí hay temas con la dirigencia, contractuales, con su representante”, señaló.

En dicha línea, el campeón laico agregó: “Aun así, sería importante que él venga, por todo lo que puede aportar (…) Puede lograr cosas importantes con la U. Llega a su casa y la gente se lo va a retribuir todos los fines de semana”.

Marco Estrada quiere ver a Eduardo Vargas en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

¿Vuelve a Universidad de Chile? El 2025 de Eduardo Vargas

Durante la reciente temporada, el atacante en cuestión disputó una totalidad de 15 encuentros con la camiseta de Audax Italiano. En dichos compromisos, anotó cinco goles y entregó dos asistencias.

Cabe consignar que Eduardo Vargas no renovó su vínculo con la escuadra itálica y por ello puede cambiar de equipo de manera gratuita. Los azules lo esperan con los brazos abiertos.

