Tanto la Selección Chilena como la Selección de Perú atraviesan un momento complicado en el fútbol sudamericano. Con la reciente finalización de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ambas selecciones quedaron fuera de la clasificación, dejando a sus hinchas con una sensación de frustración y descontento.

Los constantes cambios en los cuerpos técnicos y los procesos de renovación no han logrado estabilizar a ninguno de los equipos, que aún muestran dificultades para consolidar un estilo de juego claro y efectivo.

En este contexto, los amistosos internacionales se vuelven más que simples encuentros de preparación: son oportunidades para recomponer la confianza de los jugadores, probar nuevas figuras y sentar las bases de un proyecto que pueda devolver a estas selecciones a un nivel competitivo.

Con la ANFP como protagonista: Concepción quedó fuera y aparece nueva sede

Por ello, para el 10 de octubre, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Federación Peruana de Fútbol habían proyectado un amistoso FIFA en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Sin embargo, la situación cambió rápidamente. Según informó Sabes Deportes, dos representantes del ente rector del fútbol chileno viajaron a la Región del Biobío para ultimar los detalles de la realización del partido.

Allí constataron que la cancha de Collao estaba en mal estado y, debido a un torneo regional que arranca este martes, no habría tiempo de mejorarla. Por esta razón, desde la ANFP no habrían quedado para nada contentos y finalmente el partido finalmente no se llevará a cabo en Concepción.

La Roja no jugaría en Concepción ante Perú | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Finalmente, el citado medio reveló que el recinto que corre con ventaja para albergar el partido es el Claro Arena.