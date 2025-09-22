Si vas a beber alcohol, pasa las llaves. ¿Quién no ha leído o escuchado dicha consigna? Un campeón con Universidad de Chile lo tenía más que claro, pero lo omitió y vivió una incómoda situación. Ese es el caso Marco Estrada.

A mediados de la temporada 2009, el volante tenía todo listo para recalar en el Espanyol de Mauricio Pochettino, pero su fichaje se frustró al ser sorprendido manejando con unas copas de más por Carabineros.

Si bien intentó convencer a la fuerza policial de que el caso tenía que pasar desapercibido ante la opinión pública, encontró una brutal respuesta: la fiscalización estuvo a cargo de un hincha de Colo Colo.

“Me piden que me baje y me dicen ‘andas con hálito alcohólico‘ y yo le cuento toda esta historia. El carabinero me dice ‘no sé, yo soy de Colo Colo‘. Te lo juro”, comenzó señalando al podcast Soy de Fierro.

“Me llevaron al consultorio, en Lo Barnechea o por ahí, me hicieron la alcoholemia y (la policía decía) ‘no, llamemos a la prensa, la prensa y la prensa’. Bueno, ahí se fue para abajo la operación“, comentó.

Marco Estrada pudo salir desde Universidad de Chile a Espanyol, pero el fichaje se cayó tras su problema policial.

El crack de Universidad de Chile tuvo que enfrentar a Marcelo Bielsa

Tras ello, el zurdo que en aquel entonces pertenecía a los registros azules, tuvo una reunión con Marcelo Bielsa. ¿La razón? El episodio policial fue en la antesala de una fecha FIFA y él estaba considerado en la nómina de La Roja.

“Yo tuve que llegar al otro día a hablar y explicarle la situación. Él me dijo que no, que había sido parte en mi tiempo libre y yo había llegado a la hora de entrenar“, rememoró.

“‘Lo que yo no puedo entender’ me dice ‘es cómo la prensa se maneja de esta manera, así que vaya a entrenar y demuéstreme que la decisión que estoy tomando es la correcta‘”, cerró.