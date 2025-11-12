La selección chilena sumó su segundo día de trabajo en el frío de Sochi, Rusia, para enfrentar la fecha FIFA con dos amistosos: el primero ante la selección rusa y luego frente a Perú. Ambos encuentros serán dirigidos por el todavía técnico interino, Nicolás Córdova.

En estos dos días de trabajo en el gigante europeo, el entrenador delineó el posible once titular para enfrentar a Rusia, un equipo que sufriría pocos cambios respecto al equipo que venció a Perú en el amistoso que se disputó en La Florida hace unas semanas y que fue dirigido por Sebastián Miranda.

Según adelantan medios como Cooperativa y Redgol el once de Nicolás Córdova ante Rusia podría ser con Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola (o Javier Altamirano), Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en mediocampo; Darío Osorio , Ben Brereton y Lucas Cepeda.

La Roja entrena en Sochi (Carlos Parra – Comunicaciones FFCh).

Las dudas del adiestrador que dirigió a la Roja en el Mundial Sub 20 pasarían por el ingreso de Guillermo Maripán en desmedro de Benjamín Kuscevic y de Javier Altamirano por Felipe Loyola en la zona de mediocampo.

Los otros nombres que maneja Córdova en la nómina son Thomas Gillier y Sebastián Mella en portería; Francisco Salinas, Iván Román, Ian Garguez y Matías Sepúlveda en la última línea; Ignacio Saavedra, Lautaro Millán y Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia y Alexander Aravena en ofensiva.

Chile enfrentará a Rusia, en el primero de dos amistosos en tierras eslavas el próximo sábado 15 de noviembre a las 12:00 horas en el estadio Fisht de la ciudad de Sochi.