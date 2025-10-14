La Selección Chilena debe seguir con cautela un caso especial. ¿De quién? De una joya que nació en Estados Unidos, pero quiere representar al país de sus padres. Se alista para dar el salto a Europa.

A pesar de tener 13 años, Marcel Olivares sueña en grande. Si bien en este momento está en el IdeaSport Soccer Academy de la MLS Next, se prepara para intentar cerrar su incorporación a un club de Italia.

Así lo afirmó su padre, Marcelo, en conversación con AS Chile. Este año, el joven delantero viajará en búsqueda de llegar a la élite del fútbol. Está siendo tentado por diversos equipos tras convertir 62 goles en la última temporada.

“Estamos de visita por Chile y él está entrenando en Colo Colo, donde también ha sorprendido por la maravillosa conexión que tiene con el arco. Ha marcado varios goles en los entrenamientos”, comenzó señalando el papá de la promesa.

En dicha línea, agregó: “Nos ofrecieron que si quería quedarse, tenía la puerta abierta cuando quisiéramos. Pero nosotros en este momento tenemos un plan y estamos en conversaciones para que vaya a probarse a Italia con tres clubes“.

¿Cuáles son dichas instituciones? El novel atacante tiene para regodearse. “La Roma, la Fiorentina y el Lecce. El viaje lo tenemos programado para mediados de noviembre“, explicó su progenitor.

Marcel Olivares sueña con la Selección Chilena. También tiene a Colo Colo en su mente. (Instagram)

Colo Colo y la Selección Chilena en su horizonte

A pesar de que el jugador cruzará el charco, sabe que si no logra el objetivo, puede volver al Estadio Monumental. Ya le hizo saber a su padre que vestir la camiseta de los albos es su segunda opción.

“Me dijo: ‘papá, ¿qué pasa si nos va mal en Italia? ¿Qué haríamos? ¿Nos venimos a Chile?’. Y yo le dije ‘bueno, cuéntame qué te gustaría’. Y ahí me respondió ‘Colo Colo me gustaría, porque aquí podría crecer mucho’“, destapó.

“Le atrae mucho la posibilidad de venirse a Colo Colo y, por supuesto, de integrar la Selección Chilena“, concluyó.