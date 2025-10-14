La Selección Chilena le dirá adiós a uno de sus mayores emblemas del siglo XXI. ¿La razón? Un goleador de jerarquía confirmó que colgará los botines a fines de 2025: la carrera de Humberto Suazo llegó a su fin.

El delantero de San Luis de Quillota reveló que tiene decidido retirarse del fútbol al término de la vigente campaña en Primera B. Tras 25 años de arduo trabajo, llegó el momento de descansar.

En los micrófonos de TNT Sports, el jugador de 44 años confesó que espera acabar con su trayectoria en el compromiso ante Deportes Copiapó. Se jugará el próximo 24 de octubre.

“Mi idea es retirarme en cancha, estar bien para mi último partido acá, despedirme con mi gente frente a (Deportes) Copiapó… La decisión está tomada, he jugado más de la cuenta“, indicó.

¿Razones para cerrar su participación en el profesionalismo? El mundialista chileno ha sufrido con las lesiones. Incluso, se armó de valor para realizar una inédita confesión.

“He tenido dos lesiones de rodilla, una más grave que otra. Y lo que nadie sabe es que me intervinieron la columna“, destacó el experimentado goleador entre lágrimas.

La carrera de Humberto Suazo llegó a su fin. El histórico delantero de la Selección Chilena se retirará. (Photosport)

El paso de Humberto Suazo por la Selección Chilena

Representando al país, Chupete Suazo disputó 60 encuentros. En dichos partidos vistiendo la camiseta de La Roja, el legendario delantero logró anotar en 21 ocasiones y aportar con tres asistencias.