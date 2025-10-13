La Selección Chilena celebró el viernes pasado después de mucho tiempo, toda vez que La Roja dirigida por Sebastián Miranda derrotó en la agonía a Perú por 2-1 y ahora mira con ilusión los amistosos del mes de noviembre.

Tras la victoria de Chile sobre los peruanos, fue el gerente de selecciones de la ANFP, Felipe Correa, quien en conversación con ESPN Chile aseguró que Chile tiene una gira agendada por Estados Unidos para el próximo año.

En esa línea, fue Juan Cristóbal Guarello quien confirmó quién será el entrenador titular de La Roja para los años venideros: “Todo lo que pase el próximo año no es muy relevante y no le va mover el peral al entrenador que esté en la selección. Por lo mismo, si Nicolás Córdova pierde un par de partidos, no es como quedar eliminado en el Mundial Sub 20 o del adulto”, dijo en La Hora de King Kong.

Guarello insiste en que Córdova será el DT titular de La Roja. | Foto: Photosport

“No son resultados saca técnicos, son amistosos de morondanga. Sabe que puede aguantar sin demasiado ruido externo. Esto es el pico en el ojo, permanentemente, 24/7”, complementó el polémico comunicador.

Guarello, incluso, asegura que será Nicolás Córdova quien dirija a Chile en la Copa América de 2028: “Saben que a Córdova el próximo año no le va pasar nada. Saben que va a poder aguantar si los resultados son más o menos, va empezar el 2027 y vamos a terminar a Córdova sentado en la banca en la Copa América y está zanjado, está listo”, remató.

¿Se dará? Lo cierto es que Nicolás Córdova dirigirá a La Roja ante Rusia y Perú y desde la ANFP esperan tener al entrenador titular de la Selección Chilena para marzo del 2026 cuando Chile no disputa absolutamente nada.

¿Cuándo juega Chile?

Chile disputará amistosos ante Rusia y Perú el 15 y 18 de noviembre, respectivamente. Ambos encuentros se disputarán en suelo ruso y servirá a La Roja para sacar lecciones para el año entrante.