La Selección Chilena tuvo un revitalizador triunfo ante Perú el viernes pasado, donde derrotó al clásico rival por 2-1 en un compromiso amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Chile no solo se volvió a reencontrar con las victorias, sino que también con el gol. En esa línea, uno que también lo hizo el fin de semana pasado fue Iván Morales, quien anotó el único tanto del compromiso con el cual Sarmiento dio el batacazo de la jornada y derrotó a River Plate en el Estadio Monumental.

Iván Morales sueña con volver a La Roja. | Foto: Photosport

En conversación con LUN su preparador físico, Franco Barraza, se va de tarro y cuenta los planes del delantero formado en las inferiores de Colo Colo: “Él está trabajando para poder volver algún día a la Selección y espero que pronto pueda ser llamado, solicitado”.

“Iván hizo todas las inferiores en selección, tiene todos los procesos hechos, Sudamericanos, y si sigue se va ir ganando un espacio. Tiene recién 26 años”, complementó sobre las credenciales que tiene el jugador para ser parte de un nuevo proceso en La Roja.

¿Lo llamará Nicolás Córdova para noviembre? Cabe recordar que La Roja disputará dos amistosos el próximo mes: Rusia y Perú en territorio ruso, donde Chile buscará seguir con los abrazos y proyectar un equipo para los desafíos que se vienen en 2026 y 2027.

Lo que viene para La Roja

Chile jugará ante Rusia y Perú el 15 y 18 de noviembre, respectivamente. Dichos amistosos serán dirigidos por Nicolás Córdova y en la ANFP esperan tener un DT titular para el mes de marzo en 2026.