Suena increíble, pero el fantasma de la generación dorada sigue rondando en Juan Pinto Durán. Nicolás Córdova la tiene clara y explica que ya es un capítulo cerrado por un motivo claro: todo paso y estas leyendas que tanto dieron al fútbol chileno están ad-portas de finalizar sus carreras.

El DT de la Selección Chilena explicó por qué no convocó a jugadores dorados para los compromisos frente a Brasil y Uruguay: “Cuando tuvimos la reunión con Felipe Correa y ya logramos establecer el acuerdo de que iba a ser yo quién iba a dirigir estos meses, estos partidos que quedaban, una de las cosas que logramos visualizar es el 2030. Siendo honesto creo que ninguno de ellos va a poder estar en el 2030”.

Córdova mencionó que deben darle minutos a los futbolistas que estarán en los próximos desafíos: “El próximo evento oficial que tiene la Selección es en el 2027 sea la Copa América o las clasificatorias que aún no se sabe si inician en marzo o septiembre. Por lo tanto, nosotros estamos viendo eso. De aquí a esa fecha, la Selección debería jugar al menos ocho o 10 partidos internacionales. Nosotros tenemos que darle la posibilidad a los jugadores que van a estar esos ocho o 10 partidos”.

Además, dejó claro que incurriría en una irresponsabilidad al jugar hoy con futbolistas que en un tiempo más ya no estarán: Sería muy irresponsable que en estas condiciones ponga jugadores que no van a estar presente en el futuro, porque el futuro es hoy”.

La gratitud de Nicolás Córdova con la generación dorada

El entrenador si bien tiene claro que no se puede seguir en 2015, se mostró agradecido de la generación dorada: “Nosotros no podemos estar pensando en el 2030 viviendo de lo que hicimos hace 10 años atrás. Se les agradece, se les admirará por siempre, han hecho algo que nunca nadie ha hecho”.

Además espera que aparezcan nuevos líderes: “Tuve la suerte de ser compañero de todos ellos en la selección, con algunos soy muy amigo, pero tenemos que saber mirar hacia adelante, y entender que no van a hacer eternos, no son eternos y que esos mismos liderazgos tienen que aparecer de manera espontánea hoy día. Hoy día ellos ya no están y tienen que aparecer otros jugadores y tomar la posta”.

Nicolás Córdova busca darle la chance a los jugadores que podrán jugar por la Roja el 2027, por aquello no llamó a las leyendas de la generación dorada. (Foto: Photosport)

Para el DT, Chile no debería estar en el fondo: “La realidad que estamos viviendo es que estamos últimos en Sudamérica en las Clasificatorias. Yo creo que no estamos para estar últimos, a lo mejor no estamos para pelear una Copa América hoy, con mucho trabajo a lo mejor vamos a volver hacerlo, muchísimo”.

El entrenador explicó que su proceso es de transición para la llegada de otro funcionario: “Es lo que hay que hacer. Yo no hice más de lo que había que hacer, es importante que lo venga ustedes lo que contextualicen, hoy día súper fácil poner un título poner otro título y la realidad es que hoy día esto es una transición, que quién venga en marzo sea quién sea, nosotros tenemos que preparar el camino paraque cuando llegue marzo no se encuentre sin nada, se encuentre con un proyecto andando”.