Pasa el tiempo, y el nombre de la ‘Generación Dorada’ sigue resonando fuerte en los hinchas de la selección chilena que ven, tras el fracaso al Mundial 2026, cómo el técnico Nicolás Córdova decidió apostar por una nómina totalmente rejuvenecida de cara al próximo proceso.

Si bien en la nueva convocatoria no hay ningún nombre de la mencionada Generación Dorada, uno que volvió a referirse a la mejor camada de todos los tiempos en La Roja, fue el exfutbolista Jorge Valdivia.

El ‘Mago’ fue pieza clave en distintos procesos de la selección chilena, y supo aportar su cuota en los procesos a Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y la Copa América de 2015. Ahora, el otrora ’10’ de La Roja eligió al más grande de aquellos tiempos.

En un ping pong con el influencer Matías Sammer, el formado en Colo Colo no tuvo dudas para elegir: “El más grande, Arturo Vidal”.

Valdivia recordó el ‘caño’ a Fucile en la llave contra Uruguay y tuvo una especial dedicatoria a Colo Colo, club en el que se formó y ganó un recordado título a la U en 2006.

Eso sí, el ‘Mago’ también tuvo palabras para el mejor gol de su carrera: “El gol a Australia (fase de grupos en el Mundial de Brasil 2014) para mí es el gol más importante que hice en mi vida”, cerró.