Cristián Zavala dejó la grande al mostrar su molestia por la no convocatoria de ningún jugador de Coquimbo Unido de la Selección Chilena para los partidos ante Brasil y Uruguay por las Eliminatorias. El principal aludido, Nicolás Córdova respondió con todo.

“Este cuerpo técnico considera que el mejor lateral derecho que hoy hay en el fútbol chileno es Fabián Hormazábal. Creo que quizás podemos discrepar, pero a nivel global, vamos a estar todos de acuerdo que es nuestro lateral derecho con mayor presente”, comentó en conferencia de prensa en Juan Pinto Durán.

También mencionó otro puesto: “Extremo izquierdo tenemos a Lucas Cepeda. Hoy también tenemos a Gonzalo Tapia que ha jugado en esa posición. Puede jugar Darío Osorio en esa posición, etc”.

Córdova nombró a los jugadores Piratas que tenía en el radar: “¿Por qué hablo de estas posiciones? Porque a nuestro juicio, el cuerpo técnico que hoy está y que yo comando, los dos jugadores de Coquimbo que están siendo seguidos y que han sido seguidos durante este mismo proceso han sido (Francisco) Salinas y (Benjamín) Chandía”.

Nicolás Córdova privilegió a jugadores con proyección en la Selección Chilena Sub-20

El estratega explicó que ante igualdad de nivel, optó por llamar a jugadores que también tendrán la opción de jugar la Copa del Mundo Sub-20 en los puestos de lateral derecho y extremo.

“Bajo nuestros parámetros ya tenemos jugadores que están sobre ellos. Entonces jugadores que están a la par de ellos, lateral derecho tenemos a Ian Garguez y que lo hemos incluido en la lista porque también en 25 días más tenemos un Mundial. Entre más o menos paridad de rendimiento hemos privilegiado a un jugador que en 20 días más va a estar en un Mundial. Lo mismo hemos hecho con Emiliano Ramos”, explicó.

En ese sentido, aclaró que Salinas y Chandía tienen rendimiento para estar en la Roja: “Para nuestro cuerpo técnico hoy son los únicos dos jugadores que tienen nivel para estar en la Selección y que por este motivo hemos decantado ya sea por Emiliano Ramos e Ian Garguez”.

DT de la Roja considera “totalmente fuera de tiempo” la declaración de Cristián Zavala

Nicolás Córdova también reprobó las palabras de Cristián Zavala: “Además, estuvo totalmente fuera de tiempo esa declaración. No quiero seguir ahondando porque tengo una cantidad de argumentos para dar y lo único que puedo decir es que la lista está hecha con la mejor de la fe posible, con mucha altura de miras y con una proyección de lo que todos queremos que no estar un cuarto mundial otra vez afuera”.

También aseguró que Martín Mundaca está fuera por rendimiento en la Sub 20: “Esa es nuestra responsabilidad, para la tranquilidad de la gente de Coquimbo, sí hemos seguido a Chandía, sí hemos seguido a Salinas, sí también hemos seguido a Mundaca en la Sub-20, él ha estado acá y quedó fuera por rendimiento, lo digo responsablemente”.

“Él no está en la Selección Sub-20 porque cuando estuvo acá no tuvo el rendimiento que esperaba y esto es alta rendimiento. Mundaca tiene en la lista de la Sub-20 a Marchant, Chantiliez, Emiliano Ramos, Corral, Vicente Álvarez, de todos esos tengo que elegir a cuatro y un jugador que viene y no rinde, lo siento, es la realidad. Como así el arquero de la Sub-17, es el arquero titular de la 17 con un año menos y es el quinto de la Sub-20. Si abrimos todo el espectro de todas las categorías lo único que no vamos a hacer es equivocarnos en cuanto a los rendimientos”, añadió Córdova.

Por último, destacó el trabajo del club Pirata: “Hay que felicitar a Coquimbo porque ha hecho un trabajo espectacular, lo están haciendo bien, pero no sólo este año a nivel de campeonato, tienen un centro deportivo que es un maravilla, tienen las juveniles entrenando de manera espectacular, se metieron en las cuatro semifinales de los torneos juveniles. Seguramente en un futuro, por lo menos mientras estemos nosotros, ellos van a seguir teniendo jugadores en la Selección. De eso no tengo ninguna duda”.