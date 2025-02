La Selección Chilena Sub 20 no ha tenido una buena presentación en términos de resultados en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20: cayó frente a Argentina y Paraguay y se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones.

Si bien Chile no necesita de resultados para clasificarse a la cita mundialista de la categoría, lo cierto es que no está dejando una buena imagen y todavía queda enfrentar a potencias como Uruguay, Colombia y Brasil.

La Roja juega hoy ante Uruguay. | Foto: Photosport

Nicolás Córdova, técnico de La Roja Sub 20, le hizo un pequeño tirón de orejas a sus dirigidos en Venezuela: “Perder como se perdió el otro día es difícil, el equipo hizo todo el desgaste. No tengo nada que decir de los chicos, se jugó un muy buen partido”, dijo.

“Tenemos que aprender a jugar mejor este tipo de partidos, es lamentable terminar perdiendo después de tener tantas ocasiones de gol. Son cosas que pasan, seguramente va a ser un tesoro para lo que viene”, sumó.

Para Córdova, sus dirigidos deben aprender a cerrar compromisos: “Es súper importante competir, recuperar y volver a competir. Sabemos que podemos competir, lo hemos hecho casi todos los partidos. Tenemos que aprender a cerrar los partidos”, agregó en el cierre.

Chile vs. Uruguay, día y hora

La Roja volverá a saltar a la cancha en Venezuela este lunes 10 de febrero a las 10 de la noche de Chile continental, donde enfrentarán a Uruguay por la Fecha 3 del hexagonal final del Sudamericano Sub 20.