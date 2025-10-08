Tras la vergonzosa eliminación de la selección chilena en el Mundial Sub 20 luego de ser goleada 4-1 ante México en los octavos de final del certamen juvenil, el presidente de la ANFP dio la cara aunque no como muchos esperaban.

Se esperaba que el máximo dirigente del organismo entregara una declaración tras un enésimo fracaso del fútbol chileno bajo su mandato. Sin embargo, el ex político se retiró de manera discreta y en silencio del estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Nicolás Córdova seguirá al mando de los procesos formativos en la selección (Photosport).

El silencio de Pablo Milad tras el fracaso de Chile en el Mundial Sub 20

Este miércoles el dirigente visitó el estadio Fiscal de Talca para presenciar el duelo entre Colombia y Sudáfrica en el Mundial Sub 20. Y según dio a conocer Radio ADN, el timonel de Quilín nuevamente se quedó en silencio, aunque esta vez lanzó una soberbia frase: “No hablo con ustedes”, habría dicho Milad según el citado medio.

Así, y luego de la eliminación de La Roja ningún dirigente de la ANFP entregó una declaración. Tampoco lo hizo Felipe Correa, gerente de selecciones.

De todas formas, la ANFP ya habría tomado una decisión con Córdova tras el papelón en el Mundial Sub 20. El organismo habría zanjado que el ex futbolista siga al mando del proceso formativo de selecciones aunque sin ninguna chance de tomar el mando de la adulta tras lo ocurrido en la cita juvenil.