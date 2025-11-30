Flamengo de Brasil se proclamó como el flamante campeón de la Copa Libertadores de América en el día de ayer, toda vez que el cuadro de Río de Janeiro derrotó por la cuenta a su similar de Palmeiras en la gran final disputada en Lima, Perú.

Hasta la ceremonia de premiación llegaron distintas autoridades de las federaciones del continente, donde destacó Alejandro Domínguez, ‘Chiqui’ Tapia y Pablo Milad, presidente de la ANFP.

Fue precisamente el directivo chileno el que protagonizó un confuso momento por culpa de Domínguez, quien, en medio de los brindis, tironeó a Milad para que fuera partícipe del momento que estaba siendo grabado.

El registro muestra al presidente de la CONMEBOL -con cerveza en mano- disfrutando con otros directivos, mientras que Pablo Milad se mantiene alejado y sin nada en sus manos. De la nada, Domínguez lo ‘invita’ con un tironeo a participar de un brindis ficticio, sin copa.

Los hinchas en Redes Sociales cuestionaron a Domínguez por su acción y también a Pablo Milad, a quien acusan de no tener personalidad para imponerse ante los pesos pesados que hoy por hoy tiene la CONMEBOL.

Más allá del incómodo momento para Pablo Milad, se le vio enérgico entregando medallas e incluso tuvo un breve intercambio de palabras con Erick Pulgar, mediocampista chileno que fue campeón con el Flamengo.

