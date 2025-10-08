Siguen las duras reacciones tras la estrepitosa eliminación de la selección chilena del Mundial Sub 20 a manos de México. El equipo de Nicolás Córdova cayó 4-1 en los octavos de final y fue ampliamente superado por el conjunto ‘azteca’.

Ahora fue el turno del periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello quien lanzó un duro descargo contra el técnico Nicolás Córdova. Tras la derrota, el DT de la Roja Sub 20 deslizó que la ANFP no cumplió una serie de exigencias durante el proceso: “Pedí muchas cosas que no se pudieron hacer, desconozco los motivos, pero no pasa solo por eso”, dijo el entrenador.

Nicolás Córdova seguirá al mando del proceso formativo en la selección chilena (Photosport).

El enojo de Guarello contra Córdova: “Nivel de hipocresía…”

Los dichos de Córdova no pasaron por alto para el creador de ‘La Hora de King Kong’. Un día después de la eliminación del Mundial Sub 20, Guarello sacó toda su artillería contra el ex futbolista en Radio Agricultura.

“Lo que me irritó de Córdova, fue que cuando terminó el partido dice que la ANFP no le dio todo lo que pidió, que lo viene diciendo hace años y que hay más culpables. Y cuando le preguntan quiénes son los otros culpables sale con: ustedes saben…No Córdova, nosotros no sabemos. Nosotros no estamos en Juan Pinto Durán, nosotros no tenemos conversaciones ni whatsapps con representantes que nos presionan para meter a Fulano y Mengano, nosotros no sabemos“, lanzó el comentarista.

“Esa de tirarla y esconderse te hace cómplice. Si vas a decir que hay más culpables tienes que dar el nombre y apellido, porque sino Venir a lloriquear ahora porque no le dieron lo que pidió… ¿Si entraba la de Rossel te la habrían dado? Lo encuentro de un nivel de hipocresía y de cobardía de Córdova muy grande… Yo siento que Córdova se fue tirando caca…”, lanzó el ex rostro televisivo.

Y cerró: “Tiene que transparentar su relación con los representantes. Lo siento. ¡No ya no más… Ya está bueno el asunto! Ahí ya se puso complicado el asunto. Desde lo profesional no funciona, y además le agregamos esto“.