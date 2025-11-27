El presidente de la ANFP, Pablo Milad, realizó un duro diagnóstico sobre la formación de los futbolistas chilenos durante su ponencia en el 4° Congreso Internacional de Fútbol.

El timonel del fútbol nacional aseguró que han existido avances en la formación de jóvenes futbolistas, pero recalcó que existen fuertes déficits.

En declaraciones que recoge Radio ADN, Milad fustigó a los clubes al asegurar que muchos no permiten que sus cadetes usen los gimnasios del plantel profesional.

“¿Dónde está la musculación, el trabajo de fuerza? En eso estamos al debe, se trabaja en trabajos de circuito de resistencia. El trabajo de fuerza requiere un programa de entrenamiento, ahora la mayoría hace trabajo complementario”, lanzó Milad.

Milad expuso una fuerte radiografía de la formación del futbolista chileno (Imagen referencial: Photosport).

Alta deserción juvenil

El dirigente también apuntó a la alta deserción de los jóvenes de convertirse en futbolistas profesionales. En esa línea, Milad hizo referencia a las situaciones personales que vive cada jugador.

“Un seleccionado conocido de la sub 17 compartía con sus dos hermanos en una habitación de 9 metros cuadrados. Esas situaciones se deben conocer por parte de los clubes, que conozcan su ecosistema”, aseguró.

Milad reconoció que Chile está atrasado respecto a otros países en cuanto a la musculatura de sus futbolistas. “En mediciones biométricas, estamos en desventaja en la parte muscular. Un chico tiene que tener un 50% de masa muscular magra para soportar entrenamientos y altas cargas. En eso, los clubes estamos al debe”.

Finalmente, aseguró que existe “un factor peligroso”, revelando que “en todos los clubes hay algún caso de algún jugador que se le pasó la mano con la testosterona. Hay chicos que se ven gruesos, pero es su morfología, lo que hay que cambiar es su porcentaje de musculatura”, cerró.