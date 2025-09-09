La actual situación de la Selección Chilena en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ha sido motivo de preocupación para los fanáticos y medios de comunicación nacionales.

Con una racha de resultados negativos, la Roja se encuentra eliminada y en la última posición, un panorama que ha generado reacciones tanto dentro como fuera del país, incluyendo comentarios de la prensa internacional.

Pero hay un país donde los resultados del Equipo de Todos no pasan desapercibidos: Argentina, nación a la que Chile le ganó dos finales de Copa América, recuerdos que todavía permanecen vivos en la memoria del pueblo trasandino.

Diario Olé no se guarda nada para burlarse de Chile

Es por esta razón que el diario argentino Olé ha vuelto a centrar su atención en el combinado criollo, esta vez con una comparación que ha generado polémica en redes sociales.

En una publicación reciente, el medio destacó que Chile ha logrado menos victorias que San Marino en sus últimos encuentros oficiales, acompañando el dato con un tono irónico que no pasó desapercibido entre los fanáticos chilenos.

Esta comparación ha provocado reacciones airadas de los hinchas de la Roja, quienes han salido a responderle a Olé en diversas plataformas digitales.

Chile vs. Uruguay: ¿Cuándo y a qué hora?

El partido entre Chile y Uruguay comenzará a las 20:30 horas de este martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional.