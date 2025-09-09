Este martes 9 de septiembre, la Selección Chilena afronta el último capítulo de unas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que dejaron más penas que alegrías.

Ya sin opciones de llegar a la próxima cita planetaria, el combinado nacional buscará cerrar el camino clasificatorio con dignidad frente a Uruguay de Marcelo Bielsa en el Estadio Nacional.

Tras la salida de Ricardo Gareca, quien no logró enderezar el rumbo, el timón de La Roja lo tomó de forma interina Nicolás Córdova, con la misión dar una señal de futuro.

Nicolás Córdova prepara cambios para medirse ante Uruguay

El duelo frente a los charrúas, ya clasificados, aparece como una prueba exigente para el Equipo de Todos que intenta dar el primer paso hacia un necesario recambio generacional.

En ese sentido, el técnico de 46 años decidió apostar por una formación distinta, marcada por la inclusión de varios nombres jóvenes que buscan consolidarse en la Adulta.

Córdova alineó a Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Paulo Díaz y Matías Sepúlveda; Felipe Loyola, Vicente Pizarro y Lucas Assadi; Cepeda, Emiliano Ramos y Ben Brereton.

El jugador de Everton de Viña del Mar sería una de las grandes novedades en la oncena de La Roja | FOTO: Andres Pina/Photosport

Ya en la segunda parte del entrenamiento en Juan Pinto Durán, el también estratega de la Sub 20 incorporó a Ignacio Saavedra por Loyola, Gonzalo Tapia por Ramos y de Bruno Barticciotto por Brereton.

Chile vs. Uruguay: ¿Cuándo y a qué hora?

El partido entre Chile y Uruguay comenzará a las 20:30 horas de este martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional.