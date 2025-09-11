Rápidamente, Ben Brereton se ha convertido en uno de los jugadores más queridos y pedidos por los aficionados de la Selección Chilena en los últimos años.

Su retorno al Equipo de Todos de la mano de Nicolás Córdova generó gran ilusión, especialmente por su experiencia en Europa y su capacidad para definir en el área rival.

Sin embargo, su desempeño no siempre ha estado exento de críticas. En el duelo ante Uruguay, el delantero del Derby County dejó pasar varias oportunidades claras, lo que provocó cuestionamientos de periodistas y analistas sobre su efectividad y su aporte en momentos decisivos.

Jean Pierre Bonvallet se lanza contra la cámara para enseñarle a cabecear a Ben Brereton

Frente a esto, el comentarista Jean Pierre Bonvallet tomó la palabra en su canal de YouTube para evaluar con dureza el rendimiento del nacido en Stoke-on-Trent, Reino Unido.

“Ben Brereton, no se te pueden ir dos goles y dos goles solos. Paren de alucinar con Ben Brereton. Para afuera”, dijo el ahora candidato a diputado por el pacto Cambio por Chile mientras lanzaba una ficha lejos.

Ben Brereton lamentándose al perderse un gol claro frente a Uruguay | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“No se te puede ir un gol solo, tienes que ir con la cabeza así”, manifestó después, instante en que Bonvallet se lanzó sorpresivamente de cabeza contra la cámara.

Jean Pierre Bonvallet y su análisis de La Roja: