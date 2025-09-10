Uno de los jugadores más criticados en el amargo empate 0-0 de la selección chilena frente a Uruguay en el cierre de las Eliminatorias, fue Ben Brereton. El delantero con sangre inglesa se perdió al menos dos opciones claras de gol bajo el arco, desatando la fuerte críticas de comentaristas e hinchas.

Pero quien salió a defender con uñas y dientes al atacante nacionalizado, quien volvió a La Roja tras ser borrado por Ricardo Gareca, fue el comentarista deportivo Danilo Díaz, quien en el programa Los Tenores de Radio ADN aseguró que “no lo voy a crucificar”.

Ben Brereton fue blanco de críticas en La Roja por las chances desperdiciadas (Photosport).

La férrea defensa por ‘Big Ben’ comenzó cuando el conductor del programa, Carlos Costas lanzó un fuerte cuestionamiento: “La gente crucificó a Gareca, pero chuta parece que con Ben Brereton no estaba tan perdido”, haciendo referencia a la decisión del ‘Tigre’ de no volver a nominar al futbolista.

Ahí, el ‘Tenor del Pueblo’ saltó con todo: “¡Nooo! Ahí estaba perdido (Gareca)… lo que pasa es que uno no se puede sumar a lo que dice la masa”, dijo.

Costas elevó el tono: “¿Pero por qué no Danilo? Si ayer se perdió tres goles increíbles”, retrucó el conductor y periodista.

Díaz no se calló y respondió: “Ah y los goles que le hizo a Venezuela, a Paraguay acá, a Argentina, yo por ese mal momento no lo voy a crucificar… lo estás crucificando Costas… Brereton a Gareca nunca le gustó desde lo técnico, pero sabemos las condiciones que tiene, con Lasarte funcionó”, cerró.