Esta noche la Selección Chilena salta a la cancha del Estadio Maracaná sin nada más que el honor de por medio en las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, toda vez que La Roja ya no tiene chance alguna de llegar a la cita mundialista.

Nicolás Córdova se la jugó por una convocatoria renovada sin ningún miembro de la Generación Dorada y con varios jugadores jóvenes que están dando de qué hablar tanto en Chile como en el extranjero.

Chile juega hoy ante Brasil. | Foto: Photosport

El que está fascinado con la nueva camada de jugadores es Patricio Yáñez, quien en ESPN Chile aprobó la tentativa formación de Córdova: “Me gusta la formación, donde más allá de que tienen recorrido y experiencia en sus clubes, no se trata de hacer un papelón”.

“No va a determinar demasiado el resultado, pero la motivación que tienen y sintiendo que ya se hacen responsable del futuro de La Roja y con el Nico Córdova que ya mostró cosas positivas frente a Ecuador pese a la derrota, me parece que estamos en presencia de un buen equipo”, agregó.

Lo cierto es que Chile buscará hacer un papel digno en Brasil, evitar una goleada y dejar sensaciones que puedan proyectar de manera positiva un futuro inmediato pensando ya en el Mundial de 2030.

¿A qué hora juega La Roja?

La Roja salta a la cancha del Estadio Maracaná de Río de Janeiro este jueves 4 de septiembre a las 8:30 de la noche de Chile continental, compromiso válido por la penúltima fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.