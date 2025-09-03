De la mano de Nicolás Córdova, y con una convocatoria completamente renovada, en la que la ‘Generación Dorada’ quedó en el olvido, la selección chilena intentará cerrar de forma digna el proceso de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, después del fracaso del ciclo de Ricardo Gareca.

La Roja visitará este jueves en la penúltima fecha de las clasificatorias a la selección de Brasil en el estadio Maracaná. El ‘Scratch’ bajo la conducción de Carlo Ancelotti marcha en el tercer puesto con 25 puntos y un triunfo le daría el boleto definitivo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Si bien la selección chilena (última con 10 puntos) no tiene chances de aspirar a un cupo mundialista, el duelo ante Brasil le permitirá a Nicolás Córdova probar nombres y buscar iniciar un proceso con miras al siguiente proceso clasificatorio para el Mundial 2030.

¿Cuándo juega Brasil vs. Chile por Eliminatorias?

El choque entre Brasil y Chile válido por la penúltima fecha de las Eliminatorias se disputará este jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo de La Roja vs. Brasil?

A diferencia de otros partidos, el choque de Chile ante Brasil no será transmitido por Chilevisión. Esta vez, y al igual que ante Bolivia en El Alto, el compromiso será televisado por Mega, y también podrá sintonizarse en Mega 2 y la app MegaGo.