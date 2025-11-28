La espera se acabó y este viernes La Roja Femenina dirigida por Luis Mena enfrentará a su similar de Perú en la altura del Cusco, compromiso válido por la Fecha 3 de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina camino al Mundial de Brasil 2027.

La Selección Chilena llega al duelo frente a las peruanas tras un aplastante triunfo ante Bolivia, donde el combinado nacional se impuso por un claro y contundente 5-0 para afirmarse en el segundo lugar de la tabla.

Perú, por otro lado, cayó en el debut por 1-4 ante Colombia en Medellín y en la segunda fecha quedó libre, por lo que este será su segundo compromiso y quieren dejar los tres puntos para ilusionarse con el Mundial.

Cabe recordar que este tipo de Clasificatorias se juega en modalidad de todos contra todos y sin ida y vuelta, donde los dos primeros clasificarán al Mundial y el tercero y cuarta irán a un repechaje para buscar el cupo mundialista.

Perú vs. Chile: ¿Cuándo y a qué hora?

El partido entre chilenas y peruanas arrancará a las 6 de la tarde de este viernes 28 de noviembre.

TV: ¿Quién transmite el encuentro?

Chilevisión será el encargado de transmitir el encuentro.

Internet: Así se podrá ver GRATIS

Vía streaming, se podrá ver en la APP de Chilevisión, como así también en el sitio oficial del canal y en la cuenta de Youtube de CHV absolutamente gratis.