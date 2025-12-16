El exmediocampista argentino Walter Montillo vivirá este martes 16 de diciembre uno de los momentos más emotivos de su extensa y exitosa carrera, la cual comenzó en San Lorenzo de Almagro.

El exvolante de Universidad de Chile tendrá su partido de despedida en el Estadio Nacional, escenario donde dejó huella imborrable con la camiseta azul y donde buscará cerrar su historia con el fútbol ante la hincha del Romántico Viajero.

El evento reunirá a excompañeros, referentes del club laico y figuras que marcaron distintas etapas de su carrera, en una verdadera fiesta para los hinchas, quienes podrán rendirle homenaje a uno de los jugadores más talentosos que pasó por el fútbol chileno en los últimos años.

En más de alguna oportunidad, Montillo le declaró su amor incondicional a la U | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosportt

La despedida de Montillo genera especial expectación no solo por lo deportivo, sino también por la transmisión del evento, ya que muchos fanáticos se preguntan si podrá verse por televisión abierta o plataformas digitales.

Horario de la despedida de Walter Montillo

El encuentro será este martes 16 de diciembre en el Estadio Nacional, a las 19:00 horas.

El canal de TV que transmite la despedida de Walter Montillo

Este compromiso contará con la transmisión de TNT SPORTS Premium y HBO Max, en un evento que incluirá shows musicales y un emotivo reencuentro con la fanaticada azul.

Estos son las señales según tu cableoperador:

ESPN