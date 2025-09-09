Las Clasificatorias de la CONMEBOL para el próximo Mundial de Norteamérica 2026 llegan a su fin el día de hoy, donde la Selección Chilena ya no tiene absolutamente ninguna chance de llegar a la cita mundialista.

La Roja deberá cerrar el camino hacia la Copa del Mundo recibiendo al siempre complicado Uruguay, quienes llegan dirigidos por Marcelo Bielsa y pretenden darle la última palada al equipo de Nicolás Córdova.

Chile quiere cerrar con un triunfo. | Foto: Photosport

Chile viene de una dolorosa derrota ante Brasil por 0-3 en el Estadio Maracaná, donde no se vio un patrón de juego, rendimientos individuales y el resultado pudo ser mil veces peor de lo que realmente fue.

Cabe recordar que La Roja marcha en el último lugar de la tabla de posiciones y necesita un triunfo frente a los charrúas y una derrota de Perú para rematar las Clasificatorias en el penúltimo lugar y no hundido en el fondo.

Chile vs. Uruguay: ¿Cuándo y a qué hora?

El partido entre chilenos y uruguayos comenzará a las 8:30 de la noche de este martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional.

TV: ¿Quién transmite el partido?

Por televisión, Chilevisión y ESPN serán los canales encargados de llevar a las casas el encuentro.

Internet: ¿Quién lo da?

Vía ONLINE, se podrá ver en la aplicación de Chilevisión, como así también en Disney+.