La Selección Chilena ya no tiene nada por qué luchar y esta noche cerrará las Clasificatorias hacia el próximo Mundial de Norteamérica 2026 cuando tenga que recibir a nada más ni nada menos que a Uruguay de Marcelo Bielsa en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por Nicolás Córdova vienen precedidos de una durísima derrota ante Brasil por 0-3, donde el elenco nacional no mostró juego asociado y tampoco dejó buenas sensaciones de cara a lo que pueda venir en el futuro.

Como es de costumbre para estos compromisos, la Inteligencia Artificial predice qué es lo que puede pasar y esta vez no fue la excepción: Grok, la IA de X, se la juega claramente por Uruguay como el vencedor de la jornada.

Se cierran las Clasificatorias para Chile. | Foto: Photosport

“Creo que Uruguay se impondrá por 1-0 o 2-1, en un partido bajo en goles. La Celeste tiene más calidad individual y motivación para cerrar fuerte, aunque su forma fuera de casa ha sido un tanto irregular”, dice.

Por otro lado, cree que “Chile podría resistir al principio con el apoyo de la hinchada, pero les faltará ‘punch’ arriba. Será un duelo táctico, con Uruguay controlando la posesión y aprovechando las contras. ¡Ojalá sea un buen espectáculo!”.

Más allá de las predicciones, lo cierto es que Chile tratará de cerrar de manera digna las Clasificatorias mundialistas con un triunfo que, al menos, le permita no quedar último en la tabla de posiciones.

Chile en la tabla

Chile marcha en el sótano de la tabla con 10 puntos, a dos de Perú que en esta jornada tendrá que jugar ante Paraguay. La Roja necesita un triunfo ante los charrúas y que los peruanos pierdan ante los paraguayos.