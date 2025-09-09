La Selección Chilena vivirá esta noche su último compromiso en el camino hacia el Mundial de Norteamérica 2026, donde La Roja no tiene ninguna chance de llegar a la cita mundialista y solo jugará por el honor.

Nicolás Córdova fue el técnico de emergencia para Chile en el partido ante Brasil y el de hoy día, toda vez que la ANFP todavía no encuentra un DT titular que se haga cargo del equipo tras la salida de Ricardo Gareca.

Pese a que ante Brasil no se jugó a nada, Claudio Borghi exculpa a Nicolás Córdova de los malos resultados y el pobre nivel de juego: “Acá Nico Córdova está haciendo -no digo un favor- pero él podría haber dicho que no porque tiene un Mundial ahora”, arrancó diciendo en ESPN Chile.

El Bichi exculpa a Córdova. | Foto: Photosport

“Es más, si no puso esa cláusula de decir que es el técnico de la selección juvenil y no la mayor… el tipo viene a tomar una responsabilidad por dos partidos ¿y nosotros lo vamos a evaluar por dos partidos?”, siguió Borghi.

En el cierre, el ex DT de la Selección Chilena apunta diciendo que “Entonces el tipo cumple una obligación que no le corresponde y le caemos todos por los cambios, por cómo juega. Él se pudo haber hecho el gil y quedarse en su casa”.

Lo seguro es que Nicolás Córdova no pasa de este año al mando de la Selección Chilena y así lo confirmó él también el día de ayer en conferencia de prensa, donde habló de su estancia y el compromiso de hoy.

Chile vs. Uruguay, día y hora

La Roja saltará a la cancha del Estadio Nacional de Santiago este martes 9 de septiembre a las 8:30 de la noche, día y hora en donde deberá recibir a Uruguay por la última fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.