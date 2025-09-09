La Selección Chilena vivirá esta noche su último compromiso en el camino hacia el Mundial de Norteamérica 2026, donde La Roja no tiene ninguna chance de llegar a la cita mundialista y solo jugará por el honor.
Nicolás Córdova fue el técnico de emergencia para Chile en el partido ante Brasil y el de hoy día, toda vez que la ANFP todavía no encuentra un DT titular que se haga cargo del equipo tras la salida de Ricardo Gareca.
Pese a que ante Brasil no se jugó a nada, Claudio Borghi exculpa a Nicolás Córdova de los malos resultados y el pobre nivel de juego: “Acá Nico Córdova está haciendo -no digo un favor- pero él podría haber dicho que no porque tiene un Mundial ahora”, arrancó diciendo en ESPN Chile.
“Es más, si no puso esa cláusula de decir que es el técnico de la selección juvenil y no la mayor… el tipo viene a tomar una responsabilidad por dos partidos ¿y nosotros lo vamos a evaluar por dos partidos?”, siguió Borghi.
En el cierre, el ex DT de la Selección Chilena apunta diciendo que “Entonces el tipo cumple una obligación que no le corresponde y le caemos todos por los cambios, por cómo juega. Él se pudo haber hecho el gil y quedarse en su casa”.
Lo seguro es que Nicolás Córdova no pasa de este año al mando de la Selección Chilena y así lo confirmó él también el día de ayer en conferencia de prensa, donde habló de su estancia y el compromiso de hoy.
Chile vs. Uruguay, día y hora
La Roja saltará a la cancha del Estadio Nacional de Santiago este martes 9 de septiembre a las 8:30 de la noche, día y hora en donde deberá recibir a Uruguay por la última fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.