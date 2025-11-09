Una noticia preocupante dio a conocer la Federación Peruana de Fútbol en la previa del partido amistoso con Chile del próximo martes 18 de noviembre, el que se tendría que disputar en Rusia.

Así es, porque el gigante euroasiático iba a albergar este nuevo Clásico del Pacífico, donde también ambas selecciones se iban a enfrentar con el combinado local.

Pero este domingo la FPF informó a través de un comunicado que el partido contra La Roja corre riesgo de suspensión, que se debe a un retraso del vuelo de la delegación peruana hasta San Petersburgo.

Esto porque la delegación de 35 personas de la selección incaica no pudo despegar ayer desde Lima, por una cancelación del vuelo por parte de la aerolínea.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que, lamentablemente, y por causas directamente imputables a la línea aérea Air France, que canceló unilateralmente el vuelo AF 501 del 08 de noviembre, la Selección Peruana ha tenido que quedarse un día más en la ciudad de Lima, esperando un nuevo vuelo de Air France, para realizar el primer tramo del viaje hacia San Petersburgo – Rusia, para el cumplimiento de sus partidos amistosos”, comenzaron informando.

“Esta situación de fuerza mayor, obliga a la FPF a informar que agotará todas las posibilidades para cumplir con los partidos amistosos ante Chile y Rusia; no obstante, se contempla la posibilidad de solicitar a la organización la reprogramación o aplazar sus presentaciones si la situación no encuentra una solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas“, explicaron desde la Blanquirroja.

Comunicado de la Selección de Perú.

Cabe recordar que la Selección Chilena ya emprendió su viaje a Rusia, donde el sábado 15 de noviembre enfrentará a los dueños de casa, para luego medirse nuevamente con Perú el martes 18.

En síntesis