La Selección Chilena hace unos días de conocer su nueva nómina, para lo que será los nuevos encuentros amistosos que tendrá en la Fecha FIFA del mes de noviembre, en donde el equipo de todos se verá las caras ante Rusia y Perú.

El hoy entrenador de La Roja, Nicolás Córdova, entregó a sus 26 citados para estos duelos, en la que agregando la vuelta de Darío Osorio y la incorporación de Sebastián Mella, no hubo grandes sorpresas.

Después de la convocatoria, rápidamente comienzan a aparecer los nombres de los jugadores nacionales que no forman parte de esta citación, en la que nombres como los de Erick Pulgar, Brayan Cortés y Carlos Palacios son los que más se repiten.

Sobre este tema, en los últimos días se ha dado a conocer una importante información en la que uno de los jugadores nacionales se habría bajado esta convocatoria para privilegiar su participación con su equipo.

En Uruguay señalan que Cortés se bajó de La Roja

Éste sería el portero nacional, Brayan Cortés, quien se encuentra en una etapa decisiva de la temporada junto a Peñarol de Uruguay, en la que dentro de la Fecha FIFA se desarrollaría el cierre de la definición en el fútbol uruguayo, en la que el ‘Manya’ está en la lucha de infarto con Nacional y Liverpool de Montevideo.

Así lo informó hace unos días el programa uruguayo, ‘Tirando Paredes’ en su cuenta de ‘X’, en la que indicaron que el golero nacional conversó con el entrenador de arqueros para pedir no ser convocado en esta doble fecha FIFA por parte de la Selección Chilena.

“Brayan Cortés había sido reservado para los amistosos de Chile, pero habló con el entrenador de arqueros y pidió no ser convocado para no perderse la definición del campeonato con el aurinegro”, señalaron.

Esta acción, sin duda que ha generado mucho respeto en parte de los hinchas de ‘Manya’, quienes ven en esta acción de Brayan Cortés, mucho compromiso por lo que es este importante desafío que tiene que disputar con Peñarol en el fútbol uruguayo.

Cabe destacar que Brayan Cortés no ha sido considerado en las convocatorias de Nicolás Córdova desde su arribo a la Selección Chilena tras la salida de Ricardo Gareca.

