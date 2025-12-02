La Selección Chilena Femenina dirigida por Luis Mena tiene un apretado encuentro ante la Selección de Paraguay, compromiso válido por la Fecha 4 de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina camino al Mundial de Brasil 2027.

La Selección Chilena llega a este duelo tras recibir un duro golpe en lo que fue su caída por 3-1 ante la Selección de Perú en la altura de Cusco, siendo esta la primera derrota de la competición para ‘La Roja’.

Por otra parte, Paraguay llega con el ánimo arriba tras haber sumado su primera victoria en el torneo tras vencer por 1-0 a Uruguay en condición de local, en la que espera en esta jornada poder rescatar puntos en su visita a Chile.

Cabe recordar que este tipo de Clasificatorias se juega en modalidad de todos contra todos y sin ida y vuelta, donde los dos primeros clasificarán al Mundial y el tercero y cuarta irán a un repechaje para buscar el cupo mundialista.

Chile espera volver al triunfo | Foto: Instagram

Chile vs. Paraguay: ¿Cuándo y a qué hora?

El partido entre la Selección Chilena y la Selección de Paraguay arrancará a las 20:00 horas de este martes 2 de diciembre en el Estadio El Teniente de Rancagua

TV: ¿Quién transmite el encuentro en Chile vs. Paraguay?

Chilevisión será el encargado de transmitir este comrpomiso.

Internet: Así se podrá ver GRATIS el Chile vs. Paraguay

Vía streaming, se puede ver este partido desde la APP de Chilevisión, como así también en el sitio oficial del canal y en la cuenta de Youtube de CHV, todo absolutamente gratis.