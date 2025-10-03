En el fútbol chileno, la batalla por la supremacía entre los denominados tres grandes —Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica— no solo se libra en la cancha, sino también en los hogares de los chilenos.

La herencia del fanatismo se transmite de generación en generación, creando verdaderos “clásicos familiares” donde padres, hijos y primos defienden colores distintos.

Por ello, cuando una figura emergente de las selecciones juveniles chilenas revela públicamente su equipo favorito, la noticia genera un eco inmediato en la prensa y entre los aficionados.

Favian Loyola se declara hincha de Universidad Católica

Esta vez no fue la excepción. Favian Loyola, jugador chileno-estadounidense que pertenece a las filas del Orlando City de la MLS y fue parte de algunas nóminas de la Selección Chilena Sub 20, confesó en TNT Sports que en su familia se vive el fútbol con una intensa rivalidad, pero que él siempre tuvo claro su camino.

“Tengo muchos familiares que les gusta la U y hay muchos de Colo Colo. Todos mis primos son de Colo Colo y mi papá es de la U, pero yo soy de Católica, soy cruzado”, reveló el mediocampista ofensivo.

Favian Loyola ya tuvo su debut en las juveniles de La Roja | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Su conexión con el club de la franja no es solo un tema de fanatismo, sino que también tuvo un capítulo en la cancha.

“Estuve en la UC, cuando tenía 9, 10 años, pero no tenía los papeles para jugar. Me faltaba hacer los trámites, sacar carnet y todo eso. En la UC, mi profe fue Sebastián Barrientos, muy buena gente”, recordó el jugador, dejando en evidencia un temprano y frustrado paso por la cantera del club del que hoy se declara un orgulloso hincha.

La familia de Favian Loyola en San Carlos de Apoquindo el año 2016 | FOTO: Archivo

¿Cuándo es el próximo partido de Chile en el Mundial Sub 20?

Chilenos y egipcios saltarán al campo de juego en el Estadio Nacional este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas de Chile continental.