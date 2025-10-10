La selección chilena enfrenta a Perú en el primer amistoso después del desastroso final de las Eliminatorias Sudamericanas donde La Roja, bajo el mando de Ricardo Gareca, terminó en el último lugar de la tabla de posiciones, firmando así la peor campaña de su historia en clasificatorias todos contra todos.

Y ahora, tras la dolorosa eliminación del Mundial Sub 20, fue el turno de la Roja Adulta quien aprovechó la fecha FIFA para enfrentar a la selección incaica en el estadio Bicentenario de La Florida.

Bajo la dirección técnica de Sebastián Miranda, quien reemplazó al interino Nicolás Córdova, La Roja busca probar nombres que lideren el recambio generacional para el próximo proceso clasificatorio al 2030.

Respetuoso gesto de la Marea Roja

Más allá de la histórica rivalidad del Clásico del Pacífico, los hinchas del ‘Equipo de Todos’ dieron muestra de un tremendo gesto de respeto con la selección peruana.

Y es que según captaron las cámaras de Bolavip Chile en La Florida, la parcialidad local mantuvo absoluto silencio al momento de la entonación del himno de Perú. Una situación impensada años atrás.

La formación de Chile ante Perú

El técnico Sebastián Miranda alineó lo mejor de su contingente para el amistoso ante Perú. Así, la formación titular es con Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Francisco Sierralta, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano; Lucas Cepeda, Ben Brereton y Gonzalo Tapia.