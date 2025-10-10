Las críticas hacia Nicolás Córdova por su trabajo en la Selección Chilena continúan sin cesar. Esta vez, Carlos Caszely destrozó al DT del combinado nacional: lo fulminó sin piedad.

¿La razón? Cuestionó el nivel de La Roja en el Mundial sub-20 y las posteriores explicaciones que entregó su estratega tras la eliminación del certamen internacional. Le envió duros recados.

En los micrófonos de Radio ADN, la leyenda chilena lanzó: “¿Puedo hablar de fútbol? Yo no soy técnico. No sé lo que es métrica. He preguntado y nadie me ha sabido explicar“.

En dicha línea, desmenuzó el rendimiento de los dirigidos por el entrenador aludido. Hizo hincapié en el funcionamiento del equipo, el que no estuvo a la altura de la exigencia de la cita.

“Pero como no soy técnico, no puedo hablar. ¿Me permiten ustedes? (…) Después dice que hemos jugado bien los tres partidos. El primero se ganó por dos errores garrafales de la defensa contraria“, reflexionó.

“Y los otros dos, los perdió. Al final, la boleta de México. Uno dice: ¿de verdad será tanta la soberbia de Córdova? ¿O se cree de verdad que jugaron bien?“, señaló.

Carlos Caszely destrozó lo hecho por Nicolás Córdova en la Selección Chilena. (Créditos: Photosport)

El palo al DT de la Selección Chilena

Finalmente, el retirado futbolista dejó en el aire una serie de observaciones sobre Nicolás Córdova. Aún no logra comprender su manera de desenvolverse a pesar de estar en crisis en la banca de Chile.

“Lo conozco, pero nunca he conversado con él. Sé que es muy poco respetado el hombre mayor en este país”, comentó.

“¿Cómo no va a querer una charla de Elías Figueroa para los centrales? ¿Es temor? ¿Envidia? ¿No saber valorar a los de antes? ¿O son tan ignorantes que no quieren saber un poco más?”, concluyó.