La Selección Chilena confirmó su formación estelar para recibir a Perú. El combinado nacional tiró toda la carne a la parrilla para el compromiso amistoso a disputarse en el Estadio Bicentenario de La Florida.

En esta ocasión, Sebastián Miranda no pudo contar con el 100% de los jugadores que citó. La razón: perdió en el camino a Lucas Assadi, Iván Román y Alexander Aravena por diversos problemas físicos.

Ante tal panorama, el DT tuvo que esmerarse en encontrar a sus mejores piezas. ¿Con qué figuras saltará al césped sintético? Ello fue ratificado por La Roja a través de redes sociales.

Según se informó, el estratega alineó un equipo que apunta a los próximos desafíos del país. Un dibujo táctico que mezcla juventud con experiencia. Ejemplo de ello: la inclusión de nombres como Vicente Pizarro y Gonzalo Tapia.

Una prueba de fuego para el cuerpo técnico, el mismo que representará al país en el Mundial sub-17 a desarrollarse en Qatar. Por ello, este duelo será vital para analizar cómo Chile afrontará el recambio generacional.

Sebastián Miranda dirigirá a la Selección Chilena ante Perú. (Créditos: Photosport)

La formación de la Selección Chilena ante Perú

El once inicial será con: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Francisco Sierralta, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano; Lucas Cepeda, Ben Brereton y Gonzalo Tapia.

El duelo amistoso entre ambos países (en fecha FIFA) se jugará este viernes 10 de octubre. Está programado para comenzar a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.