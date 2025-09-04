Este jueves, y de la mano de Nicolás Córdova en el banco, la selección chilena intentará cerrar de forma digna el proceso de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, enfrentando a Brasil en el Estadio Maracaná, en un partido donde La Roja no se juega nada.

Pero la eliminación total de Chile no es el único revés que vive la ANFP. En las últimas horas se confirmó el duro castigo que la FIFA aplicó contra la selección chilena de cara al último duelo clasificatorio ante Uruguay.

El organismo rector con sede en Zúrich sancionó a La Roja con disputar el encuentro ante Uruguay en el Estadio Nacional con un aforo reducido al 50%, según informó Al Aire Libre. De esta forma, solo 24 mil hinchas podrán asistir al recinto para despedir al equipo en este proceso clasificatorio.

Además de la restricción en el público, la FIFA impuso una multa de 115 mil francos suizos (cerca de 140 millones de pesos) debido a los cánticos discriminatorios de la hinchada chilena en el partido contra Argentina. De esta manera, la Roja cerrará su participación en las Eliminatorias con un castigo doble: menos apoyo en las gradas y un duro golpe económico para la federación.

La Roja se juega el honor ante Brasil en el Maracaná (Getty Images).

La probable formación de Chile ante Brasil

En el mítico recinto de Río de Janeiro, la selección chilena buscará sumar rodaje de cara al próximo proceso eliminatorio. Con la ‘Generación Dorada’ totalmente borrada de la nómina, este será el más probable once de Nicolás Córdova para enfrentar a Brasil.

El Equipo de Todos formaría con: Lawrence Vigouroux; Daniel González, Paulo Díaz, Guillermo Maripán; Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo; Lucas Assadi; Alexander Aravena y Lucas Cepeda.