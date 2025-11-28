Poco a poco el mundo del fútbol comienza a vibrar con el Mundial de Norteamérica 2026, cita en donde las mejores selecciones lucharán para conseguir el anhelado trofeo que Chile tendrá que ver desde el sillón tras no poder clasificar.

La última edición del Mundial quedó para Argentina, selección que en un reñido compromiso se quedó con el título tras derrotar a Francia en definición a penales tras haber igualado 3-3 en el tiempo reglamentario.

En Qatar quedó en evidencia que la FIFA necesitaba que Lionel Messi levantara el trofeo, pese a que no necesitaba la ayuda. Varios cobros cuestionables y una excesiva cantidad de penales marcaron el devenir de la albiceleste en el país asiático.

Argentina buscará revalidar su título. | Foto: Getty Images

Ahora, la cosa no podía ser menos: La FIFA anunció que para el Mundial de Norteamérica 2026 implementará un sistema parecido al de los torneos de tenis, en donde el primer preclasificado solo se podría topar con el segundo en una eventual final.

¿El 1 y 2? España y Argentina, respectivamente. Esto quiere decir que, si ambas selecciones avanzan y avanzan en la cita mundialista, solo se podrían ver las caras en una eventual final a disputarse en Nueva Jersey.

Más allá del sistema de sorteo, lo cierto es que Argentina llegará a Norteamérica con la idea de revalidar su título mundial, mientras que España y Francia son los dos favoritos que le quieren amagar el título a los trasandinos.

