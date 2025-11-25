Un verdadero bombazo se dio a conocer este lunes 24 de noviembre. Desde Bolavip Argentina, indicaron que la Conmebol presentó informalmente a la FIFA la idea de aumentar los cupos mundialistas de 48 a 64. Aquello dejaría a La Roja prácticamente clasificada a la cita planetaria, así como también a todos los países de nuestro continente.

En nuestro propio portal dimos a conocer aquella jornada que: “Conmebol buscaría en una fuerte cruzada mantener los seis cupos y medio para el siguiente Mundial: si se considera que Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados, los cupos restantes caerían totalmente para el resto de las selecciones del continente”.

La noticia generó enorme repercusión no solo en el país, sino que también en el resto de Sudamérica, por lo que BOLAVIP Chile salió en busca de grandes nombres de la Selección Chilena, uno de ellos mundialista de Francia 98′, para conocer sus impresiones acerca de esta movida que remecería el fútbol global.

Ivo Basay y sus dudas de cara al próximo Mundial de 2030

Uno de los exseleccionados que dieron sus impresiones a nuestro medio fue Ivo Basay. El ‘Hueso’, a pesar de no estar en aquella cita planetaria de 1998, fue parte del proceso clasificatorio al mando de Nelson Acosta.

Ivo Basay se sincera sobre las chances de La Roja de ir casi directo al Mundial de 2030 (Foto: Photosport)

“Va a costar porque supuestamente si hay eso no habría eliminatoria. Es lo que le pasa a México. No habría eliminatoria, entonces te complica por ese lado, pero por el otro lado a nivel de competición grande también te favorece porque llevamos tres mundiales sin jugarlo”, comenzó diciendo el ‘Hueso’.

Al exjugador y hoy DT no le agrada del todo la idea: “Es complicado porque se va a perder todo un tema, un tramo grande de partidos, pero si no van a jugar ninguno de este lado también pueden tener una serie de partidos e ir midiendo fuerzas con los de Sudamérica”, complementó.

Fabián Estay se sincera sobre las chances de Chile en el Mundial 2030

“Pensé que iba a ser así: los tres anfitriones más tomar los seis cupos y medio que se iban a mantener, porque así fue aquí en CONCACAF, porque hay tres anfitriones y hubo dos cupos directos y dos repechajes, o sea podrían ir siete equipos de la CONCACAF, que no tiene la resonancia que tiene Conmebol, entonces sería ideal”, partió diciendo Fabián Estay, exjugador hoy radicado en México.

En esa línea, Estay se ve más convencido que Basay agregando que: “Si se llega a oficializar, hay que hacer un plan de trabajo bien hecho, potenciar a los jóvenes, poner a un técnico idóneo que nos devuelva una identidad con la que ganemos, o por lo menos que se compita de diferente manera entendiendo que la materia prima no está tal vez en estos momentos, pero hay tiempo para trabajar”.

Fabián Estay habla fuerte y claro y avisa qué debe hacer Chile en caso de ir directo al Mundial de 2030.

“Si se da esta noticia, hay que ponerse las pilas y hacer un proyecto importante de fortalecimiento, dar la posibilidad a los chicos que se desarrollen en competencias más importantes, que no los quieran vender tan caros, y que los tipos también entiendan que tienen que competir y jugar para poder rendir la selección, porque en el 2015 y el 2016 teníamos 16, 17 jugadores afuera y todos jugaban y eran figuras, lo que después dejó de pasar, entonces por eso dejamos de competir”. complementó.

Aún así, al cierre, expuso sus dudas sobre esta revolucionaria idea: “Es un tema complejo, porque a mí me hubiese gustado que México hubiese jugado la eliminatoria, porque tendría otro ritmo de competencia. No solamente partidos amistosos, que no ha ganado México hace 6, 7 partidos con equipos que están clasificados a la Copa del Mundo, entonces hay un retraso muy importante en la preparación de México siendo anfitrión, y ojalá que Chile no lo tenga”.

“Por eso es que yo lo primero que haría es trabajar en tener una selección competitiva y potenciar a la gente joven con la que se va a trabajar. Después ya si hay competencia o no hay competencia, ya eso dependerá de cada país y yo creo que Chile no está para pensar y decir, por lo menos tengo medio cupo asegurado, no, no, no. Hay que trabajar… hay que trabajar y pensar que se puede dar un resultado”, cerró.

EN RESUMEN…

