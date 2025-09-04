La Selección Chilena enfrenta este jueves 4 de septiembre a Brasil por las Clasificatorias Sudamericanas. Eso sí, La Roja va solo por el honor, ya que se convirtió en la fecha pasada en la primera selección del continente en despedirse de toda chance de clasificar a la próxima cita planetaria de 2026.

Las esperanzas están ya puestas en el recambio. Y no solo en los nuevos jugadores, sino también en las medidas que adoptaría la FIFA junto a la CONMEBOL para el siguiente Mundial a jugarse el año 2030, que conmemorará los 100 años del certamen.

Las chances son mucho más claras, ya que tres de los anfitriones (serán cinco en total) son países sudamericanos y no disputarían la eliminatoria. Hablamos de Argentina, Uruguay y Paraguay, países del continente que darán el vamos al próximo torneo.

La razón por la que la Selección Chilena saldría totalmente beneficiada

Ya con todo aquello definido, los grandes beneficiados serían prácticamente todos los países de Sudamérica donde La Roja no es la excepción.

Según informó el periodista de ESPN, Esteban Edul, la FIFA hará oficial próximamente su decisión sobre los cupos sudamericanos. Esto implicaría que: “Argentina, Uruguay y Paraguay no jugarían la próxima eliminatoria por ser organizadores, al tener un partido cada uno, para el mundial del 2030. Esto se confirmaría mas adelante en un congreso FIFA”.

Prácticamente nadie de este lado del mundo quedaría fuera de la cita planetaria, ya que según informa el sitio Sudanalytics: “quedarían sólo 7 países disputando las Eliminatorias, de los cuales 6 clasificarían directamente, y el restante a repechaje”.

La Roja del futuro está más que expectante a lo que decida la FIFA (Foto: Photosport)

El antecedente que siembra la ilusión

Vale recordar que el último mundial que se jugó en este lado del planeta fue el de Brasil el año 2014. Aquella vez, la FIFA dejó intactos los cuatro cupos y medio de CONMEBOL, por lo que ahora no debiera haber mayor inconveniente con aquello. Eso sí, hay que esperar un tanto a ver qué se dice en el próximo congreso del ente rector del fútbol mundial.