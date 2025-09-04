La Selección Chilena hoy en día tiene un importante partido dentro de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que el equipo de todos tendrá un importante desafío al enfrentarse ante la Selección de Brasil en el mítico Estadio Maracaná.

Previo a este duelo, el ex futbolista, Mauricio Pinilla tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN y comentó lo que será el onceno que prepara Nicolás Córdova, con la sorpresiva inclusión del defensor Daniel González.

“Tirarlo a los leones en un partido contra Brasil es arriesgado, es una muy buena apuesta de Nicolás Córdova”, parte señalando Pinilla.

Para lo que será el debut de muchos en un duelo importante, ‘Pinigol’ señala que para este compromiso no se debe ser fatalista ante lo que podría ser un resultado negativo y llama a tener paciencia a lo que es este nuevo proceso en Chile.

Chile se verá las caras con Brasil | Foto: Photosport

“Es importante sostener, creo que si es que pretendemos que la selección tenga un proceso, hay que tener paciencia y sacar lo bueno, si se pierde con Brasil, donde nunca se ha ganado, es la súper lógica de perder”, declara.

Finalmente, Pinilla explica que para lo que será esta doble fecha, en la Selección Chilena sólo se deben sacar cosas positivas dentro de los jugadores, para así ir encaminando un nuevo proceso con jugadores nuevos, en la que pide apoyo para eso.

“Hay que rescatar lo bueno, rescatar las cosas positivas, ir mejorando las cosas positivas, darle la oportunidad a Nicolás Córdova de que vaya implementando de a poco su formato, esto es un proceso y estamos en esta, tenemos que bancarlo”, cerró.