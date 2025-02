Steffan Pino tuvo su debut con la Selección Chilena en la goleada por 6-1 ante Panamá en el Estadio Nacional. El delantero de Deportes Iquique ingresó en el minuto 67 por Nicolás Guerra y marcó el sexto tanto con un cabezazo a los 82’.

El ariete mostró su felicidad por la jornada que vivió en el Coloso de Ñuñoa. “La verdad que de niño soñé estar acá, se me está cumpliendo un sueño. Hacer mi primer gol con la selección es hermoso y estoy muy feliz”, expresó en conversación con ESPN.

Pino mencionó cómo se dio su ingreso: “Me llama el profe, me dice que entre por Nico, que lo había hecho muy bien. Entré a hacer lo que él me pide, tratar de ayudar a mis compañeros en lo que más pueda. No tengo palabras para este momento, estoy muy feliz”.

También mencionó que no pudo compartir mucho con Arturo Vidal y Charles Aránguiz, pero se mostró feliz por la recepción: “Compartí, muy poco la verdad, porque tuvieron que irse a sus clubes por lesiones. Feliz, los cinco días que estuve ahí en la selección, muy contento, el recibimiento de mis compañeros fue muy bueno”.

Steffan Pino marcó un gol en la victoria de Chile por 6-1 ante Panamá. (Foto: Photosport)

Ahora Steffan Pino se tendrá que concentrar en Deportes Iquique que debutará ante Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional y frente a Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores.