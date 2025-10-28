La Roja no tuvo piedad con Bolivia en la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina que dará pasajes rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Antes de los 20 minutos, el equipo de Luis Mena ya ganaba cómodamente por 3 goles a 0 con un doblete de Sonya Keefe más un tanto de Fernanda Pinilla, lo que daba indicios de que el partido sería una goleada de proporciones.

Antes del término de la primera parte, Yastin Jiménez puso el cuarto para Chile y, tras recién iniciado el complemento, llegó el quinto para las nacionales en El Teniente de Rancagua.

Christiane Endler prácticamente no tuvo intervenciones que preocuparan a la escuadra nacional, quienes pudieron anotar fácilmente al menos cinco tantos más y concretar una goleada verdaderamente histórica.

Con este triunfo, La Roja llega a cuatro puntos y se instala como líder momentáneo de la Liga de Naciones femenina (a la espera de otros resultados de la jornada), mientras que Bolivia se hunde en el fondo sin unidades y con una diferencia de -9 goles.

Así queda la tabla de posiciones tras la goleada de Chile sobre Bolivia