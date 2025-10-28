Argentina consiguió un empate frente a Uruguay en la segunda fecha de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol, certamen que dará cupos rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Esta tarde, las ‘Charrúas’ fueron locales y sorprendieron a la ‘Albiceleste’ en el primer tiempo con gol de Belén Aquino. Sin embargo, la visita logró empatarlo antes del descanso dejando las acciones 1 a 1 al término de la primera parte gracias a un golazo de Maricel Pereyra.

A los 71′ del complemento, la propia Aquino marcó el segundo para la ‘Celeste’ y encendía las ilusiones de los fanáticos uruguayos, pero la Argentina volvió a empatar el encuentro y consiguió un valioso punto fuera de casa.

Con este triunfo, la ‘Albiceleste’ se instala en el segundo puesto con cuatro unidades, siendo superadas por Chile solo por diferencia de gol. En tanto, las ‘Charrúas’ se encuentran en quinto puesto con un punto, aunque con un partido menos dado que en la primera fecha quedaron libres.

Así queda la tabla de la Liga de Naciones femenina tras el empate entre Uruguay y Argentina