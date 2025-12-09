Hace un par de días apareció en el radar de Universidad de Chile el nombre del mediocampista paraguayo Lucas Romero, perteneciente al Recoleta FC del país guaraní.

Pese a que la U debe contestar a la contraoferta hecha por el cuadro paraguayo, Hugo Brizuela, gran delantero que pasó por las canchas chilenas en los noventa, recomienda a los azules quedarse con el jugador de 23 años.

“Y seguramente porque tiene condiciones la gente seguramente que lo ha visto por eso que que está interesado la U en ese en ese chico, ¿sí? Tiene tiene condiciones, pinta bien, y como te digo, yo creo que en la U no no no son tontos y seguramente lo lo vieron que es un es un proyecto, un chico joven y que le podía dar algo a la a la U”, indica Brizuela en conversación con BOLAVIP.

Además el mundialista paraguayo da fe que Lucas Romero ha evolucionado y que puede ser un aporte al fútbol chileno.

“Yo creo que ha mejorado un poco, sí. Ha avanzado. Ha avanzado ahora como muchos de los los futbolistas de Paraguay, aparte es joven y seguramente porque tiene condiciones la gente la U se se está fijando en este chico y y ojalá que que le pueda ir bien allá”, asegura.

Hugo Brizuela le recomienda a un compatriota a Universidad de Chile.

Y como buen guaraní, Brizuela marca que “seguramente va a tener eso como buen paraguayo tiene su buen cabezazo. Esperemos que sea así“.

Para el final, el ex goleador confesa que “le deseo todo lo mejor a él y a cualquier paraguayo que venga al fútbol chileno, a cualquier club yo siempre voy a estar deseando lo mejor, que le vaya bien, así que ojalá que que que no se asuste y y que pueda eh tener se concrete primero y y después eh sea un un chico, un aporte”.

Síntesis

🔵 El mediocampista paraguayo Lucas Romero (23) de Recoleta FC está en el radar de Universidad de Chile.

🔵 El exdelantero Hugo Brizuela recomendó a la U fichar a Lucas Romero por sus condiciones.

🔵 Hugo Brizuela afirmó que el protagonista Lucas Romero ha evolucionado y es un proyecto joven.